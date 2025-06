Bilecik'te Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Bilecik'te, Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Pelitözü Gölpark'ta yapılan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak etkinlik başlatıldı.

Program çerçevesinde, jandarma bünyesindeki eğitimli köpekler 'Tahin' ve 'Ekin' gösteri sundu. Ardından senaryo gereği rehin alınan bir vatandaş başarıyla kurtarıldı.

Vali Sözer: Jandarma Milletin Güvencesidir

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Faik Oktay Sözer, milletin huzuru ve güvenliği için çalışan jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti.

Jandarma Komutanı Erbakıcı'dan Önemli Mesajlar

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, 186 yıl önce kurulan jandarma teşkilatının günümüzde de aynı azim ve ruhla hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı. Erbakıcı, jandarmanın yalnızca kolluk gücü değil, aynı zamanda milletin umudu ve vicdanı olduğunu belirtti.

Erbakıcı, "21. yüzyılda jandarma, yerli ve milli teknolojilerle donanmış, dijital çağın gereklerine uygun modern bir yapıya kavuşmuştur. Her an göreve hazırız ve halkımızın emrindeyiz. Terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehditle kararlılıkla mücadele etmekteyiz," diye ekledi.

Açılış Törenine Katılanlar

Etkinlikte, Vali Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Erbakıcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve diğer yetkililer bir araya gelerek yeni jandarma asayiş noktası binasının açılışını gerçekleştirdi.

Bilecik'te, Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı. Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, jandarma bünyesindeki eğitimli köpekler "Tahin" ve "Ekin" gösteri sundu. Ardından senaryo gereği rehin alınan bir vatandaş kurtarıldı.

Bilecik'te, Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı. Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, jandarma bünyesindeki eğitimli köpekler "Tahin" ve "Ekin" gösteri sundu. Ardından senaryo gereği rehin alınan bir vatandaş kurtarıldı.