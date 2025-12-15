DOLAR
Bilecik'te Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Denetimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı üç aşamalı 'İl geneli huzur ve güven uygulaması' ile 1.325 kişi, 1.532 araç ve çeşitli işyerlerini denetledi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:46
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, il genelinde asayişin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik üç aşamalı İl geneli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Denetim kapsamı ve sonuçları

Uygulamaya 126 jandarma personeli katıldı. Yapılan kontrollerde 1.325 şahıs sorgulanırken; 36 umuma açık yer, 4 işyeri ve 28 kullanılmayan boş ev incelendi. Ayrıca 1.532 araç denetime tabi tutuldu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer uygulamaların il genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

