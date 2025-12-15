Bilecik'te Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Denetimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, il genelinde asayişin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik üç aşamalı İl geneli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Denetim kapsamı ve sonuçları

Uygulamaya 126 jandarma personeli katıldı. Yapılan kontrollerde 1.325 şahıs sorgulanırken; 36 umuma açık yer, 4 işyeri ve 28 kullanılmayan boş ev incelendi. Ayrıca 1.532 araç denetime tabi tutuldu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer uygulamaların il genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

