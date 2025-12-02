Bilecik'te Kaçak Silah Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 1 tabanca gövdesi ele geçirildi; şüpheli M.H. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:44
Bilecik'te kaçak silah operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Bozüyük'te gece saatlerinde operasyon

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda Bozüyük ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen operasyonda ekipler belirlenen adrese müdahale etti. Yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve kapak takımı olmayan 1 adet tabanca gövdesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.H., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

