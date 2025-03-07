Bilecik'te Kadınlar Yeşil Soğanları Demetleyerek Satışa Sunuyor

Bilecik'te Kadınlardan Yeşil Soğan İhtisası

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, sabah erken saatlerde mesaiye başlayan kadınlar, özel olarak yetiştirilen yeşil soğanları temizleyip demetleyerek satışa hazırlıyor.

İş Gücü ve Kadın İstihdamı

İnhisar'ın seralarında ve tarlalarında kasım ayında başlayan yeşil soğan dikimi, mayıs ayına kadar aralıklarla sürdürülüyor. İnhisarlı kadınlar, 250 gramlık demetler haline getirilen soğanları, çamurundan arındırarak temizliyor.

Yılda ortalama 1610 ton rekolte elde edilen ürünün dikim, söküm, toplama ve yıkama aşamalarında kadınların önemli bir rolü bulunuyor.

Marmara'ya İhraç

Temizlenerek demet haline getirilen yeşil soğanlar, paketlendikten sonra İstanbul başta olmak üzere, Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi illerdeki toptancı hallerine gönderiliyor.

Belediye Başkanı'ndan Destek

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, kadın istihdamının önemine dikkat çekerek, "Kadınlarımızın %80'i arazide çalışıyor. Bu tesiste 30 kadın arkadaşımız yeşil soğan temizliyor," ifade etti.

Başkan Arslan, ayrıca kadınların çalışma saatlerinin 08.00'de başladığını ve hava kararıncaya kadar sürdüğünü belirtti. "Burada kadınlarımız, hem çalışıyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyorlar," dedi.

Tecrübeli Kadınların Görüşleri

56 yaşındaki Naciye Uygun, yaklaşık 40 yıldır bu işte çalıştığını belirterek, "Birlik beraberlik içinde çalışıyoruz. Yeşil soğanlarımız, evlere mutluluk ve huzur getirir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!" şeklinde konuştu.

60 yaşındaki bir diğer işçi Emine Şanlı, işini severek yaptığını ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını belirterek, "Biz mutluyuz, hayatımızdan memnunuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü güzel geçsin." dedi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetiştirilen ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illere gönderilen yeşil soğanlar, ilçedeki kadınlarca demetlenip paketleniyor. İlçedeki seralar ile tarlalarda kasım ayında dikimine başlanıp mayısa kadar aralıklarla ekilip hasat edilen yeşil soğan, ilçedeki tesislerde İnhisarlı kadınlarca çamurundan temizlenip ayıklanarak 250 gramlık demetler haline getiriliyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yetiştirilen ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illere gönderilen yeşil soğanlar, ilçedeki kadınlarca demetlenip paketleniyor. İlçedeki seralar ile tarlalarda kasım ayında dikimine başlanıp mayısa kadar aralıklarla ekilip hasat edilen yeşil soğan, ilçedeki tesislerde İnhisarlı kadınlarca çamurundan temizlenip ayıklanarak 250 gramlık demetler haline getiriliyor.