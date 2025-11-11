Bilecik’te kamyonet elektrik direğine çarptı: sürücü hafif yaralandı

Çaydere mevkiinde kaza

Bilecik-Bozüyük-İnegöl-Bursa kara yolu Çaydere mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, yol üzerinde ilerleyen 34 NHP 346 plakalı kamyonetin sürücüsü Lütfullah Ç.'nin bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Araç, yolun sağ tarafında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak menfezin sağ tarafındaki boşluğa düştü. Kazada sürücü Lütfullah Ç. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

