Bilecik’te kamyonet elektrik direğine çarptı: sürücü hafif yaralandı

Bilecik’te kontrolden çıkan 34 NHP 346 plakalı kamyonet elektrik direğine çarpıp menfez boşluğuna düştü; sürücü Lütfullah Ç. hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:18
Bilecik’te kamyonet elektrik direğine çarptı: sürücü hafif yaralandı

Bilecik’te kamyonet elektrik direğine çarptı: sürücü hafif yaralandı

Çaydere mevkiinde kaza

Bilecik-Bozüyük-İnegöl-Bursa kara yolu Çaydere mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, yol üzerinde ilerleyen 34 NHP 346 plakalı kamyonetin sürücüsü Lütfullah Ç.'nin bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Araç, yolun sağ tarafında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak menfezin sağ tarafındaki boşluğa düştü. Kazada sürücü Lütfullah Ç. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

BİLECİK'TE KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 YARALI

BİLECİK'TE KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 YARALI

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri