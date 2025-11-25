Bilecik'te KYK Halime Hatun Kız Yurdu'nda Su Borusu Patladı

Bilecik'te bu yıl tamamlanan KYK Halime Hatun Kız Yurdu'nda patlayan su borusu bazı odaları su bastı; öğrenciler vize haftasında şaşkınlık yaşadı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 23:08
Bilecik'te KYK Halime Hatun Kız Yurdu'nda Su Borusu Patladı

Yurt odalarını su bastı

Bilecik’te yapımı bu yıl tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bağlı Halime Hatun Kız Yurdu'nda bazı odalar, patlayan su borusu nedeniyle su bastı.

2019 yılında 368 milyon 800 bin TL bedelle ikmal ihalesi yapılan projede, toplam 20 bin metrekare alana inşa edilen yurt bu yıl tamamlandı.

Olay gece saatlerinde meydana geldi. Vize haftasında olduklarını ve sınavlara çalıştıklarını söyleyen öğrenciler, yaşanan su baskını karşısında şaşkınlık ve tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında kapılarını öğrencilere açan yurtta, daha önce de su borularının patlaması sonucu bazı odaların su basması olayı yaşanmıştı.

