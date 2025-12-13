DOLAR
Bilecik'te Minik Ellerden Yerli Malı Haftası'nda Sürdürülebilirlik Vurgusu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası'nda Bilecik Antika Pazarı'nda ikinci el kitap ve oyuncak satışıyla sürdürülebilir tüketimi ve paylaşmayı vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:03
Anaokulu öğrencileri ikinci el stantıyla paylaşma ve tasarruf bilincini öne çıkardı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikle sürdürülebilir tüketime dikkat çekti.

Öğrenciler, Bilecik Antika Pazarı'nda açtıkları stantta ikinci el kitap ve oyuncaklarını satışa sunarak paylaşma kültürü, tasarruf bilinci ve sürdürülebilir tüketim konusunda örnek bir çalışma gerçekleştirdi.

Etkinlikte hem eğlenen hem de bilinçlendirilen minikler, uygulamalı bir etkinlikle toplumsal değerleri ve çevre bilincini pekiştirdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ise, "Geleceğe bilinçli adımlar atan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

