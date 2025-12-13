DOLAR
İskenderun'da motosiklet hırsızlığı: 3 şüpheli yakalandı

İskenderun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı; iki şüpheli adli kontrolle serbest, biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:09
Polis operasyonu sonrası adli süreç

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmada şüpheliler yakalandı.

Olayın gerçekleştiği İskenderun Kurtuluş Mahallesi merkezli soruşturmada suçla bağlantılı olduğu belirlenen M.G., M.Ç.H. ve H.C.H. gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen zanlılardan M.Ç.H. ve H.C.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

