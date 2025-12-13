İskenderun'da motosiklet hırsızlığı: 3 şüpheli yakalandı
Polis operasyonu sonrası adli süreç
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmada şüpheliler yakalandı.
Olayın gerçekleştiği İskenderun Kurtuluş Mahallesi merkezli soruşturmada suçla bağlantılı olduğu belirlenen M.G., M.Ç.H. ve H.C.H. gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen zanlılardan M.Ç.H. ve H.C.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
