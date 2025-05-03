Esenyurt'ta Tekstil Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Esenyurt'ta 5 katlı bir tekstil atölyesinde meydana gelen yangın, paniğe neden oldu. Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine ihbar yapılmasıyla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızla yangına müdahale ederken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, gelişmelerle ilgili ayrıntılar paylaşılması bekleniyor.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.