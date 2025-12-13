Niğde Süt Üreticileri Birliği'ne 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi çalışmaları kapsamında, Birinci Derece Örgüt Belgesi almaya hak kazanan Niğde İli Süt Üreticileri Birliği'ne belge takdimi gerçekleştirildi.

Törende, Niğde İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Demirkoparan'a 1. Derece Örgüt Belgesi, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete tarafından takdim edildi.

Belgenin önemi ve sağladığı ayrıcalıklar

Açıklamada, verilen belgenin tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitesini güçlendirmede önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi sahiplerinin; tarımsal desteklemelerde ilave puan ve desteklerden yararlanma, düşük faizli tarımsal kredilerde özel kredi imkânları ve faiz indirimleri, ve bakanlık organizasyonlarında temsil edilme ile karar alma süreçlerine aktif katılım gibi önemli avantajlar elde edeceği belirtildi.

