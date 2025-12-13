DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Niğde Süt Üreticileri Birliği'ne 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi

Niğde Süt Üreticileri Birliği'ne, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü derecelendirmesi sonucu 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi verildi; belge önemli ayrıcalıklar sağlıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:27
Niğde Süt Üreticileri Birliği'ne 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi

Niğde Süt Üreticileri Birliği'ne 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi çalışmaları kapsamında, Birinci Derece Örgüt Belgesi almaya hak kazanan Niğde İli Süt Üreticileri Birliği'ne belge takdimi gerçekleştirildi.

Törende, Niğde İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Demirkoparan'a 1. Derece Örgüt Belgesi, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete tarafından takdim edildi.

Belgenin önemi ve sağladığı ayrıcalıklar

Açıklamada, verilen belgenin tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitesini güçlendirmede önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi sahiplerinin; tarımsal desteklemelerde ilave puan ve desteklerden yararlanma, düşük faizli tarımsal kredilerde özel kredi imkânları ve faiz indirimleri, ve bakanlık organizasyonlarında temsil edilme ile karar alma süreçlerine aktif katılım gibi önemli avantajlar elde edeceği belirtildi.

NİĞDE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TARIMSAL AMAÇLI ÖRGÜTLERİN...

NİĞDE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TARIMSAL AMAÇLI ÖRGÜTLERİN DERECELENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, BİRİNCİ DERECE ÖRGÜT BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN NİĞDE İLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ’NE BELGE TAKDİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Gaziantep'te 'Huzur 27' Operasyonu: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza
3
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali
4
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
5
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
6
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
7
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Ekibine İş Güvenliği Eğitimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama