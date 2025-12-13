Yeşilyurt’ta Sosyal Yardım Dijitalleşti: bagis.yesilyurt.bel.tr Hizmete Açıldı

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine yardımların daha hızlı, düzenli ve şeffaf bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yeni sosyal yardım platformu bagis.yesilyurt.bel.tr’yi hizmete sundu.

Platformun Özellikleri

Belediyenin yürüttüğü çalışmayla bağışçılara gıda, ev eşyası, eğitim desteği ve benzeri birçok alanda bağış yapma imkanı sunuluyor. Hayırseverler, platform üzerinden destek vermek istedikleri yardım türünü seçerek katkıda bulunabiliyor.

Platform, hem mobil hem de masaüstü cihazlardan erişilebilen kullanıcı dostu bir tasarıma sahip. Bağış süreçlerinin hızlı şekilde takip edilebilmesi sayesinde yardımların ihtiyaç sahiplerine zamanında ve doğru şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Başkan Geçit'in Açıklaması

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatıyla hayata geçen sosyal yardım platformu, ilçede toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir adım olarak görülürken, hayırseverlerin destekleriyle sistemin kısa sürede geniş bir etki oluşturması bekleniyor.

"Yeşilyurt’umuzun dayanışma kültürünü daha da güçlendirecek çok önemli bir sosyal hizmeti vatandaşlarımız ve hayırseverlerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen sosyal yardım platformu, yardımları daha sistemli, daha hızlı ve daha şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırma hedefimizin güçlü bir yansımasıdır. Biz, bu şehrin her bir ferdinin birbirine omuz verdiğinde büyüdüğüne, güçlendiğine ve yeniden ayağa kalktığına inanan bir anlayışa sahibiz. Hele ki deprem sonrası yaşadığımız zorlu sürecin ardından, dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte bir kez daha gördük. İşte bu nedenle, yardımları tek çatı altında toplayan bu dijital platformu hizmete açarak hayırseverlerimize kolaylık sağlamayı amaçladık"

Başkan Geçit, sistemin yaygın şekilde kullanılmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek hayırseverlere çağrıda bulundu:

"Dayanışma kültürü bu şehrin en güçlü değerlerinden biridir. Oluşturduğumuz sosyal yardım platformu sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşma sürecini daha hızlı, daha organize ve daha şeffaf bir hale getirdik. Tüm hayırseverlerimizi bu konuda destek olmaya davet ediyoruz. Platformumuz; gıda desteği, ev eşyası desteği, eğitim desteği gibi birçok sosyal yardım alanını kapsıyor. Hayırseverlerimiz, belediyemizin resmi internet sitesinde yer alan Bağış Yap butonunu tıklayarak bagis.yesilyurt.bel.tr adresi üzerinden diledikleri bağışı yapabileceklerdir. Bu sistemin gücü aslında, gönlünden iyilik eli uzatmak isteyen bütün hemşerilerimizin desteğinden geliyor. Bir sofraya daha sıcak yemek koymak, bir çocuğun yüzünde tebessüm oluşturmak, bir ailenin yükünü hafifletmek için hep birlikte el verelim. İnşallah bu sistem sayesinde çok daha fazla ailemize ulaşacak, iyilik zincirimizi hep birlikte büyüteceğiz"

Nasıl Bağış Yapılır?

Bağış yapmak isteyenler, Yeşilyurt Belediyesi resmi internet sitesi üzerindeki Bağış Yap butonunu kullanarak veya doğrudan bagis.yesilyurt.bel.tr adresine erişerek diledikleri yardım türünü seçip katkıda bulunabilecekler.

Öne çıkan amaç: Yardımları tek bir dijital çatı altında toplamak, süreçleri izlenebilir kılmak ve deprem sonrası artan ihtiyaçlara hızlı, düzenli çözüm sağlamak.

