Çamardı'ya Yeni İlçe Jandarma Komutanı: Teğmen Beyza Yavuz Göreve Başladı
Göreve geliş ve ilk ziyaretler
Jandarma Teğmen Beyza Yavuz, Niğde'nin Çamardı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı olarak göreve başladı.
Göreve başlamasının ardından İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Beyza Yavuz, makamında Çamardı Kaymakamı Muhammet Furkan Bektaş'ı ziyaret etti. Kaymakam Bektaş, yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar da ilçe komutanını ziyaret ederek «İlçemizin huzur ve güvenliğine yönelik yürütülecek çalışmalarda komutanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz» ifadelerini kullandı.
