Taşköprü Belediyesi 'Cepte Anons' ile Duyuruları Cepte Gönderiyor

Taşköprü Belediyesi, 'Cepte Anons' mobil uygulamasıyla belediye duyuruları ve vefat bildirimlerini anlık olarak vatandaşların cep telefonlarına ulaştırıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:27
Taşköprü Belediyesi 'Cepte Anons' ile Duyuruları Cepte Gönderiyor

Taşköprü Belediyesi 'Cepte Anons' ile duyuruları cepte ulaştırıyor

Taşköprü Belediyesi, ilçe halkının belediye duyurularına daha hızlı ve kolay erişebilmesi amacıyla bir mobil uygulama geliştirdi. Cepte Anons uygulaması üzerinden belediyeye ait güncel duyurular, hizmet bildirimleri ve önemli gelişmeler anında takip edilebilecek.

Nasıl çalışıyor?

Belediyenin hayata geçirdiği cepte anons sistemi ile ilçede vefat eden vatandaşlara ait bilgiler ve diğer belediye duyuruları anlık olarak kullanıcıların cep telefonlarına gönderilecek. Uygulama, bilgilendirme süreçlerini hızlandırmayı ve vatandaşların güncel haberlere kolayca ulaşmasını amaçlıyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, uygulamanın hem iOS hem de Android işletim sistemli cihazlardan kullanılabileceğini belirterek, tüm vatandaşların uygulamayı indirerek bildirimlerden yararlanabileceğini ifade etti.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN UYGULAMA SAYESİNDE "CEPTE ANONS SİSTEMİ" HİZMETE SUNULDU.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN UYGULAMA SAYESİNDE “CEPTE ANONS SİSTEMİ” HİZMETE SUNULDU.

