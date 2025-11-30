Bilecik'te Minik Öğrenciler "Cami Market Projesi"ni Ziyaret Etti

Gölpazarı Cengiz Topel İlköğretim Okulu öğrencileri, Sanayi Camii içindeki "Cami Market Projesi"ni ziyaret etti; İlçe Müftüsü Dr. Hasan Nacar onlara hediye verdi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:03
Gölpazarı'nda anlamlı bir okul gezisi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yer alan Cengiz Topel İlköğretim Okulu öğrencileri, merak ettikleri Cami Market Projesini yakından görmek için bir ziyaret gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Sanayi Camii içine açılan marketi inceleyen okulun 3 ve 4A sınıfı öğrencilerine gezide, İlçe Müftüsü Dr. Hasan Nacar eşlik etti.

Müftü Nacar, çocuklarla güzel, samimi ve doyurucu bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından öğrencilere Diyanet Çocuk Takvimi hediye edilerek sevinçlerine ortak olundu.

Programın sonunda miniklere, Cami Market ürünlerinden ikramlarda bulunuldu ve ziyaret, olumlu bir atmosferde sona erdi.

