Bilecik'te Minik Öğrenciler "Cami Market Projesi"ni Ziyaret Etti
Gölpazarı'nda anlamlı bir okul gezisi
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yer alan Cengiz Topel İlköğretim Okulu öğrencileri, merak ettikleri Cami Market Projesini yakından görmek için bir ziyaret gerçekleştirdi.
Proje kapsamında Sanayi Camii içine açılan marketi inceleyen okulun 3 ve 4A sınıfı öğrencilerine gezide, İlçe Müftüsü Dr. Hasan Nacar eşlik etti.
Müftü Nacar, çocuklarla güzel, samimi ve doyurucu bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından öğrencilere Diyanet Çocuk Takvimi hediye edilerek sevinçlerine ortak olundu.
Programın sonunda miniklere, Cami Market ürünlerinden ikramlarda bulunuldu ve ziyaret, olumlu bir atmosferde sona erdi.
