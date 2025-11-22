Bilecik'te Operasyon: 30 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Bilecik’te KOM ekiplerinin Pazaryeri’ndeki operasyonunda 30 bin dolu ve 10 bin boş makaron ele geçirildi; şüpheli Y.E.D. (27) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:29
Bilecik'te 30 Bin Dolu Makaronla Operasyon

KOM Şube Müdürlüğü'nün Pazaryeri baskını

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün mamulü ticareti yapan şebekelerin deşifre edilmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Pazaryeri ilçesine düzenlenen operasyonda, 30 bin adet dolu makaron ile 10 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Y.E.D. (27) isimli şahıs gözaltına alındı ve hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

