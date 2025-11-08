Bilecik'te Örgüyle Alzheimer'a Karşı Mücadele

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yaşlılar, 'Sağlıklı Yaş Alma Etkinlikleri' kapsamında her gün örgü örerek sosyalleşiyor ve Alzheimer'a karşı beyin sağlıklarını destekliyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:46
Sağlıklı Yaş Alma Etkinlikleri'nde örgü seansı

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yürütülen “Sağlıklı Yaş Alma Etkinlikleri” kapsamında yaşlı bireyler, Alzheimer'a karşı örgü örme etkinliklerine katılıyor.

Merkezde yaşlı kadınlar her gün örgü örüyor; örgü hem sosyalleşme imkânı sağlıyor hem de beyin sağlıklarını koruyor.

"Uzmanlara göre örgü, el-göz koordinasyonunu güçlendiriyor, hafızayı destekliyor ve alzheimera karşı koruyor. Birlikte örüyor, birlikte gülüyoruz. Üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor"

ALZHEİMER’A KARŞI ÖRGÜ ÖRÜYORLAR

