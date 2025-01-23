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Bilecik'te Ormanda Kızılgeyik Su İçerken Görüntülendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir kızılgeyik, ormanda su içerken fotokapanla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:13
Bilecik'te Ormanda Kızılgeyik Su İçerken Görüntülendi

Bilecik'te Kızılgeyik Anları Fotokapanla Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ormanda su içerken görüntülenen kızılgeyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kaydedildi. Fotokapanlar, doğanın muhteşem anlarını belgeliyor.

Kızılgeyik Ormanda Su İçti

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Camiliyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bir süre etrafına bakan kızılgeyiğin, yağmur sonrası oluşan su birikintisinden su içtiği dikkat çekiyor. Bu görüntü, doğanın ve yaban hayatının korunmasında önemli bir rol oynayan fotokapanların sağladığı değerli bilgileri gözler önüne seriyor.

Fotokapanların Önemi

DKMP, yurdun farklı bölgelerindeki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının durumunu izliyor, bırakılan yemlerin kontrolünü sağlıyor ve tür tespitinde bulunarak kaçak avcılığın önüne geçiyor.

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