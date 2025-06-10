Bilecik'te Ormanlık Alan ve Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Ormanlık Alan ve Buğday Tarlasında Yangın

Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Deresakarı köyünde çıkan yangın, ormanlık alan ve buğday ekili tarlayı tehdit etti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarının ardından, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 3 pikap, 17 personel ve bir belediyeye ait su tankeri ile müdahale gerçekleştirildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

İkinci Yangın Olayı: Büyükyenice Köyü

Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice Köyü Dereyatağı mevkisinde de benzer bir yangın meydana geldi. Burada da yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Devrede

Olay yerine gelen ekipler, 1 helikopter, 4 arazöz, bir su tankeri, 6 pikap, 3 traktör ve 22 personel ile yangına müdahalede bulundu. Bu yangın da kısa sürede kontrol altına alındı ve 2 dönüm buğday tarlasının zarar gördüğü bildirildi.

Bilecik'te ormanlık alan ile buğday ekili tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bilecik'te ormanlık alan ile buğday ekili tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.