DOLAR
39,19 0%
EURO
44,81 0%
ALTIN
4.196,32 0%
BITCOIN
4.303.046,87 0,19%

Bilecik'te Ormanlık Alan ve Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'teki ormanlık alan ve buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 19:41
Bilecik'te Ormanlık Alan ve Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Ormanlık Alan ve Buğday Tarlasında Yangın

Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Deresakarı köyünde çıkan yangın, ormanlık alan ve buğday ekili tarlayı tehdit etti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarının ardından, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 3 pikap, 17 personel ve bir belediyeye ait su tankeri ile müdahale gerçekleştirildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

İkinci Yangın Olayı: Büyükyenice Köyü

Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice Köyü Dereyatağı mevkisinde de benzer bir yangın meydana geldi. Burada da yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Devrede

Olay yerine gelen ekipler, 1 helikopter, 4 arazöz, bir su tankeri, 6 pikap, 3 traktör ve 22 personel ile yangına müdahalede bulundu. Bu yangın da kısa sürede kontrol altına alındı ve 2 dönüm buğday tarlasının zarar gördüğü bildirildi.

Bilecik'te ormanlık alan ile buğday ekili tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede...

Bilecik'te ormanlık alan ile buğday ekili tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bilecik'te ormanlık alan ile buğday ekili tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede...

Bilecik'te ormanlık alan ile buğday ekili tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL Yerine 7438 TL Ödeyeceksiniz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Mozambik'te Kurban Eti Dağıtımına Başladı
2
Bursa İnegöl'de Ahşap Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olayı Kontrol Altına Aldı
3
Antalya'da Otobüs ve Panelvan Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Hacılardan Şeytan Taşlama Geleneği: Kurban Bayramı'nda Coşku Devam Ediyor
5
Bayram Coşkusu Rize'de Gençlik ve Spor Bakanı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın Katılımıyla Yaşandı
6
İstanbul Eğlence Parklarında Kurban Bayramı Yoğunluğu
7
Tarihi Yarımada'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL Yerine 7438 TL Ödeyeceksiniz!

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi