Bilecik'te Otomobil Şarampole İndi: 2 Yaralı

Kaza Söğüt - Eskişehir Karayolunda Meydana Geldi

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Bilecik’in Söğüt ilçesi ile Eskişehir arasında bulunan karayolunda gerçekleşti.

İlhan K. yönetimindeki 26 FN 090 plakalı otomobil, Zemzemiye Köyü girişine geldiği sırada yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve araç kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki şarampole savruldu.

Kazada sürücü İlhan K. ile yanında yolcu olarak bulunan Refika K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

