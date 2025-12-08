DOLAR
Bilecik'te Otomobil Şarampole İndi: 2 Yaralı

Bilecik'in Söğüt-Eskişehir karayolunda gece meydana gelen kazada 26 FN 090 plakalı otomobil şarampole indi; sürücü İlhan K. ve Refika K. hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:05
Bilecik'te Otomobil Şarampole İndi: 2 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Şarampole İndi: 2 Yaralı

Kaza Söğüt - Eskişehir Karayolunda Meydana Geldi

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Bilecik’in Söğüt ilçesi ile Eskişehir arasında bulunan karayolunda gerçekleşti.

İlhan K. yönetimindeki 26 FN 090 plakalı otomobil, Zemzemiye Köyü girişine geldiği sırada yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve araç kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki şarampole savruldu.

Kazada sürücü İlhan K. ile yanında yolcu olarak bulunan Refika K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BİLECİK'TE OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 2 YARALI

BİLECİK’TE OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 2 YARALI

