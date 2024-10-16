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Bilecik'te Panelvan Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen panelvan kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:53
Bilecik'te Panelvan Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te Panelvan Devrildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen tragik bir kazada, 74 yaşındaki sürücü Ali Rıza Yakar'ın kullandığı panelvan kontrolden çıkarak devrildi. Olay, Reşadiye Mahallesi'nde gerçekleşirken, kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olayın Detayları

11 AV 743 plakalı panelvan, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu sağlık ve trafik ekiplerine bildirmesi üzerine hızlı bir müdahale gerçekleştirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Sürücü Ali Rıza Yakar, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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