Bilecik’te şehit ve gazi yakınlarına çini kursu başladı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ve gazi yakınlarına yönelik yeni bir çini kursu başlattı. Kurs, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi tarafından hayata geçirilen "Sanata teşvik ve sanatla yaşam programı" kapsamında düzenlendi.

Kursa katılan şehit ve gazi yakınları, geleneksel çini sanatını öğrenme fırsatı bulurken aynı zamanda toplumsal dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirme imkânı yakaladı. Eğitimler, hem sanatın inceliklerini öğretmeyi hem de katılımcılara üretken ve anlamlı bir ortam sunmayı hedefliyor.

İl Müdüründen değerlendirme

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Vatanımızın birliği ve milletimizin huzuru için fedakârca görev yapan kahramanlarımızın emaneti olan ailelerimizi, sosyal ve kültürel yönden desteklemeyi amaçlayan bu program; geleneksel sanatlarımızı yaşatırken aynı zamanda katılımcılarımıza huzurlu, üretken ve anlamlı bir ortam sunmaktadır. Çini sanatının inceliği ve sabrı ile buluşan şehit ve gazi yakınlarımız, hem yeni bir beceri edinmekte hem de sosyal dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmektedir. İl Müdürlüğü olarak, bu anlamlı yolculukta yanlarında olmaktan büyük onur duymaktayız" dedi.

Program, hem kültürel mirası yaşatma hem de şehit ve gazi yakınlarına sosyal destek sağlama amacıyla sürdürülecek.

