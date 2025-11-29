Bilecik'te Seyir Halindeki Beton Mikseri Alev Aldı

Yeni Hastane Kavşağı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Bursa istikametine seyir halindeki 34 ESS 178 plakalı beton mikseri, Yeni Hastane Kavşağı'nı geçtikten sonra aniden duman çıkarmaya başladı.

Sürücü, aracı güvenli bir şekilde yolun sağ tarafına çekti; kısa süre içinde dumanlar yerini alevlere bıraktı.

Olay yerine intikal eden Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlere anında müdahale ederek yangını söndürdü. Araçta soğutma işlemi devam ediyor.

Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolunda ulaşım, ekiplerin çalışmaları süresince kontrollü olarak sağlanıyor.

BİLECİK'TE SEYİR HALİNDEKİ BETON MİKSERİ BİR ANDA ALEV ALDI