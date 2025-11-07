Bilecik'te Su Yönetimi İçin Ortak Akıl: Karasu Birliği İlçe Ziyaretleri

Bilecik'te Su Yönetimi İçin Ortak Akıl Buluşması

Karasu Birliği bütçe ziyaretleriyle ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı ve Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı Melek Mızrak Subaşı, su yönetimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında çevre ilçelerin belediye başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirdi.

Birlik bütçe hazırlıkları çerçevesinde yapılan ziyaretlerde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile bir araya gelinerek, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

"Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği bütçe çalışmalarımız kapsamında üye belediye başkanlarımızla bir araya geldik. İş birliği, dayanışma ve ortak akılla hareket ederek bölgemizin su yönetimini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Başkan Subaşı, toplantıların bölgesel koordinasyon ve kaynak planlamasında önem taşıdığını belirterek, iş birliği ile uzun vadeli çözümler üretme hedefini vurguladı.

