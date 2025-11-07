Bilecik'te Su Yönetimi İçin Ortak Akıl: Karasu Birliği İlçe Ziyaretleri

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Karasu Birliği bütçe çalışmaları kapsamında Pazaryeri, Söğüt ve Osmaneli belediye başkanlarıyla su yönetimi iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:22
Bilecik'te Su Yönetimi İçin Ortak Akıl: Karasu Birliği İlçe Ziyaretleri

Bilecik'te Su Yönetimi İçin Ortak Akıl Buluşması

Karasu Birliği bütçe ziyaretleriyle ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı ve Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı Melek Mızrak Subaşı, su yönetimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında çevre ilçelerin belediye başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirdi.

Birlik bütçe hazırlıkları çerçevesinde yapılan ziyaretlerde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile bir araya gelinerek, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

"Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği bütçe çalışmalarımız kapsamında üye belediye başkanlarımızla bir araya geldik. İş birliği, dayanışma ve ortak akılla hareket ederek bölgemizin su yönetimini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Başkan Subaşı, toplantıların bölgesel koordinasyon ve kaynak planlamasında önem taşıdığını belirterek, iş birliği ile uzun vadeli çözümler üretme hedefini vurguladı.

BİLECİK’TE SU YÖNETİMİ İÇİN ORTAK AKIL BULUŞMASI

BİLECİK’TE SU YÖNETİMİ İÇİN ORTAK AKIL BULUŞMASI

BİLECİK’TE SU YÖNETİMİ İÇİN ORTAK AKIL BULUŞMASI

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da
4
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
5
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
7
Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor