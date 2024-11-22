Bilecik'te Tır, İşçi Servisine Çarptı: 10 Yaralı

Bilecik'te Tırın İşçi Servisine Çarpması: 10 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırın işçi servisine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Murat U.'nun kullandığı 13 AY 288 plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda işçi taşıyan Mustafa İ. yönetimindeki 11 S 5165 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Kaza sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgede jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi. Otobüste bulunan 10 işçi yaralanırken, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bozüyük ve Eskişehir Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın işçi servisine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın işçi servisine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.