Bilecik'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Faciası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde gerçekleşen korkunç bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay, Ali P. idaresindeki 34 GYK 402 plakalı tır ile Yaşar G. yönetimindeki 11 DK 282 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazanın Detayları

Kaza, Gölpazarı-Yenipazar kara yolu üzerindeki Belkese köyü yakınlarında gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Yaşar G. ile yanındaki yolcular Fuat Ö. ve Ali Yıldız (66), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede Kurtarılamadı

Maalesef, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Yıldız hayatını kaybetti. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.