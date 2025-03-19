Bilecik'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:02
Bilecik'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Faciası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde gerçekleşen korkunç bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay, Ali P. idaresindeki 34 GYK 402 plakalı tır ile Yaşar G. yönetimindeki 11 DK 282 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazanın Detayları

Kaza, Gölpazarı-Yenipazar kara yolu üzerindeki Belkese köyü yakınlarında gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Yaşar G. ile yanındaki yolcular Fuat Ö. ve Ali Yıldız (66), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede Kurtarılamadı

Maalesef, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Yıldız hayatını kaybetti. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 1 kişi öldü, 2...

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de Devlet Sırlarını Satan Mühendise İdam Cezası
2
İsrail Ordusu Kuneytra'da Askeri Noktalar İnşa Etmeye Devam Ediyor
3
Nazilli'de Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiyeci İçin Sınıfta Duygu Dolu Anma
4
Gaziantep'te Yetimlere Tahsis Edilen 100 Konut Protokolü İmzalandı
5
Çanakkale Sanayi Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Yozgat'ta Kara Saplanan Okul Servisi: 8 Öğrenci Kurtarıldı
7
Antalya'da TIR Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL