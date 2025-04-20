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Bilecik'te Tırın Tur Otobüsüne Çarpması Sonucu 13 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırın tur otobüsüne çarpması sonucunda 13 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 02:42
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 02:42
Bilecik'te Tırın Tur Otobüsüne Çarpması Sonucu 13 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır, arızalanan tur otobüsüne arkadan çarptı. O.Ö. yönetimindeki 60 BD 791 plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Dodoruga Kavşağı'nda emniyet şeridinde durmak zorunda kalan M.F. idaresindeki 34 GPS 142 plakalı tur otobüsüne çarptı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Kazanın sonucunda, tur otobüsünde bulunan 12 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öğrenilen bilgilere göre, tur otobüsü Çanakkale gezisinden Tokat'a dönerken bir tesiste yaptığı moladan sonra, kapılardan birinin kapanmadığını fark eden şoför, bu sebeple emniyet şeridinde durdu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

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