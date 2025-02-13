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Bilecik'te TR41 Bölge Planı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

BEBKA, Bilecik'te TR41 Bölge Planı'nın tanıtımını yaptı; sürdürülebilir kalkınma hedeflerine vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:27
Bilecik'te TR41 Bölge Planı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik'te TR41 Bölge Planı Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Bilecik'te, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından organize edilen "TR41 Bölge Planı Bilecik İl Tanıtım Toplantısı" etkinliği gerçekleştirildi. Toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Önemli Vurgular

Toplantıda, BEBKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş 2024 ila 2028 yıllarını kapsayan plana ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Aygöl, toplantıda yaptığı konuşmada bu etkinliğin bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir aşama olduğunu ifade etti.

Vali Aygöl, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına adım attığımızı hatırlatarak, "Bölgesel kalkınma, sadece yerel potansiyellerin harekete geçirilmesi değil aynı zamanda ulusal kalkınmaya doğrudan katkıda bulunmayı hedefleyen bir stratejidir. Bölge planlarımız, bu bakış açısının somut bir ifadesidir." dedi.

Kurum ve Kuruluşların Katkıları

BEBKA Genel Sekretervekili Sabri Bayram da planın hazırlanmasında çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütlerinin görüşlerine başvurulduğunu belirtti. Bayram, "Bu plan da bu vizyon doğrultusunda hazırlanmış olup yeşil ve dijital dönüşüm öncelikli olmak üzere çeşitli hedefler ve tedbirler içermektedir." şeklinde konuştu.

Katılımcılar ve Soru-Cevap Bölümü

Etkinlik, soru cevap şeklinde devam etti ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Yenipazar Kaymakamı Serkan Kaya, İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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