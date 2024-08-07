Bilecik'te Trafik Kazası: Yaralı Kurtarılamadı

Bilecik'te Feci Kaza

Bilecik'te, otomobilin çarpması sonucu 60 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Küplü köyü civarında meydana geldi.

Kazanın Detayları

İsmail K. yönetimindeki 34 CGG 442 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a çarptı. Kaza sonrasında Doğan, ağır yaralı olarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün Durumu

Kaza sonrası İsmail K. isimli sürücü, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayın ardından, kazanın yaşandığı yol bir süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Bilecik'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.