Bilecik'te 'Umre Uğurlama Programı' Cumhuriyet Caddesini Trafiğe Kapattı

Tepki çeken uygulama, kent merkezinde ulaşımı aksattı

Bilecik’in en yoğun araç trafiğinin yaşandığı Cumhuriyet Caddesi, Umre Uğurlama Programı kapsamında düzenlenen etkinlik nedeniyle uzun süreli kapatıldı. Cadde üzerindeki Cumhuriyet Meydanına birçok otobüsün gelmesi ulaşımı sekteye uğrattı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, emniyetin zamanında önlem almaması otobüslerin caddeye yerleşmesine neden oldu ve trafik akışı olumsuz etkilendi. Trafik ekipleri, yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla caddeyi araç trafiğine kapatma yoluna gitti.

Sürücüler alternatif güzergâh olarak Ali Rıza Özkay Caddesi ile hükümet konağı yanından maliye tarafına yönlendirildi. Bu yönlendirme sürücüler tarafından tepkiyle karşılanırken, cadde yaklaşık 1 buçuk saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.

Olay, kentin ana arterlerinden birindeki ulaşım planlaması ve emniyet tedbirlerinin zamanlaması konusunda soru işaretleri oluşturdu. Vatandaşlar benzer aksaklıkların önüne geçilmesi için yetkililerden daha etkin düzenleme talep ediyor.

BİLECİK'TE SÜRÜCÜLERİ ÇİLEDEN ÇIKARAN UYGULAMA