Bilecik’te Yakalamalı Minibüs Jandarma Denetiminde Otoparka Çekildi

Denetim ve işlemler

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Söğüt-Bozüyük kara yolunda gerçekleştirdikleri yol kontrolünde 11 DB 153 plakalı minibüsü durdurdu.

Yapılan incelemeler sonucunda aracın Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yakalamalı olduğu tespit edildi.

Minibüs, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına çekildi.

TRAFİK KONTROLÜNDE YAKALAMASI OLAN ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ