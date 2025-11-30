Bilecik’te Yakalamalı Minibüs Jandarma Denetiminde Otoparka Çekildi

Bilecik’te jandarmanın Söğüt-Bozüyük yolundaki denetiminde, Bozüyük Vergi Dairesi tarafından yakalaması bulunan 11 DB 153 plakalı minibüs yakalandı ve yediemin otoparkına çekildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:22
Denetim ve işlemler

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Söğüt-Bozüyük kara yolunda gerçekleştirdikleri yol kontrolünde 11 DB 153 plakalı minibüsü durdurdu.

Yapılan incelemeler sonucunda aracın Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yakalamalı olduğu tespit edildi.

Minibüs, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına çekildi.

