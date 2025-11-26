Bilecik'te YHT şantiyesinde kamyon 15 metre devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Bilecik'te İç-Taş YHT şantiyesinde kamyon 15 metreden devrildi; şoför Ahmet Anbar ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 22:34
Bilecik'te YHT şantiyesinde kamyon 15 metre devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Bilecik'te YHT şantiyesinde kamyon 15 metre devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Bilecik-Eskişehir karayolu Ahmetpınar Mevkiinde meydana gelen kazada, Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde görevli bir kamyon şoförü ağır yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, İç-Taş YHT şantiyesinde şoför olarak çalışan Ahmet Anbar (51) yönetimindeki 06 BN 7953 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 15 metre yükseklikten aşağı devrildi.

Kazada ağır yaralanan Ahmet Anbar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YHT ŞANTİYESİNDE KAZA, 1 AĞIR YARALI

YHT ŞANTİYESİNDE KAZA, 1 AĞIR YARALI

