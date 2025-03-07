Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Bilecik'ten Fatura Desteği

Belediyelerin, yerel halkına yönelik sunduğu destekler artarak devam ediyor. Özellikle son dönemde fatura desteklerinin ön plana çıkmasıyla birlikte, Bilecik Osmaneli Belediyesi de dikkat çeken bir destek paketini duyurdu.

Başkan Torun'dan Büyük Proje

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, mart ayı meclis toplantısında tanıttığı kapsamlı destek programıyla yalnızca Osmanelililerin değil, tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Bu proje, vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlarken, ücretsiz su, yaşlılara özel ulaşım imkanları ve bütçe dostu düzenlemeleri kapsıyor.

15 Ton Su Faturası Desteği

Osmanelili vatandaşlar için sunulan en önemli desteklerden biri, su faturalarındaki destek. Başkan Torun, her haneye aylık 15 ton ücretsiz su sağlayacaklarını duyurdu. “Su hayattır” ilkesine bağlı kalarak hareket eden Osmaneli Belediyesi, bu uygulama ile vatandaşların temel ihtiyaçlarından birisini karşılama adına örnek bir adım atmış oldu.

Yaşlılara Ücretsiz Hastane Ulaşımı

Bir diğer önemli destek ise, Bilecik Devlet Hastanesi'ne ücretsiz ulaşım imkanı. Kırsal alanlarda yaşayan ve hastaneye ulaşımda zorluk çeken yaşlılar için bu hizmet büyük önem taşıyor. Bu uygulama, yaşlı vatandaşların sağlık kontrollerini düzenli bir şekilde yapmalarına ve sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarına olanak tanıyacak.

Ek Destekler ve İyileştirmeler

Osmaneli Belediyesi, birçok destek ve iyileştirmeye de imza atmaya devam ediyor. Kartsız su sayacı uygulamasının devreye girmesiyle birlikte belediye bütçesine 18 milyon TL gibi ciddi bir katkı sağlanacağı belirtildi. Ayrıca, otopark sorununu çözmeye yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Başkan Torun, otopark ücretleri konusunda da kısa sürede bir iyileştirme yapmayı planladığını ifade etti.

Başkan Torun, içme suyu tarifelerine zam yapılmadığını müjdeleyerek, sosyal yardım projelerinin de genişletileceğini açıkladı. Ekonomik koşullar ve emekli maaşları dikkate alınarak sosyal yardımların artırılması hedefleniyor.