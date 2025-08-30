DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.462.387,86 0,05%

Bilecik ve Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayıyla kutlandı

Bilecik ve Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı fener alayları, bando ve konserlerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:35
Bilecik ve Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayıyla kutlandı

Bilecik ve Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayıyla coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla Bilecik ve Kütahya'da düzenlenen fener alayları, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bilecik'te kortej ve marşlar

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Kortej, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Tevfikbey Caddesi üzerinden devam ederek yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde İzmir Marşı'na eşlik etti. Etkinliğe Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile belediye başkan yardımcıları, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ve Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam de katıldı.

Kütahya'da meşaleler ve konser

Kütahya'da ise Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bando takımı'nın marşları eşliğinde Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Kütahya Belediyesi bahçesinde düzenlenen Işın Karaca konseri ile son buldu.

Her iki kentteki etkinlikler, milli birlik ve beraberlik vurgusuyla coşkulu görüntülere sahne oldu.

Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Filistin'e Destek Yürüyüşü: Gazze'nin Zaferi İçin Duaya Davet
2
Yapay Zeka Destekli Stetoskoplar Kalp Hastalıklarını Saniyeler İçinde Tespit Ediyor
3
Gündem Özeti — 31 Ağustos 2025: Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde
4
Hatay Defne'de Çökek Yaylası'ndaki Orman Yangını Söndürüldü
5
Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
6
AK Parti Yalçın'dan Eskişehir Eleştirisi: 'Ne Hizmet Verdiniz?'

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta