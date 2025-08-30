Bilecik ve Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayıyla kutlandı

Bilecik ve Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayıyla coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla Bilecik ve Kütahya'da düzenlenen fener alayları, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bilecik'te kortej ve marşlar

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Kortej, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Tevfikbey Caddesi üzerinden devam ederek yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde İzmir Marşı'na eşlik etti. Etkinliğe Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile belediye başkan yardımcıları, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ve Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam de katıldı.

Kütahya'da meşaleler ve konser

Kütahya'da ise Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bando takımı'nın marşları eşliğinde Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Kütahya Belediyesi bahçesinde düzenlenen Işın Karaca konseri ile son buldu.

Her iki kentteki etkinlikler, milli birlik ve beraberlik vurgusuyla coşkulu görüntülere sahne oldu.

Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.