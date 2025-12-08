Bilecik Vezirhan'da Hırsızlıktan Aranan Şahıs Yakalandı
Jandarma ekipleri kısa süreli çalışma sonucu aranan şahsı ele geçirdi
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilecik'e bağlı Vezirhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde, E.T. isimli şahsın Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Ekiplerin operasyonu sonucu yakalanan E.T., işlemlerinin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
