Bilecik Yöresinde Devam Eden Orman Yangınına Mücadele Sürüyor

Bilecik Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün meydana gelen orman yangını, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için söndürme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yangın, Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda başlamış olup, dün akşam saatlerinde Bilecik'e ulaşarak geniş bir alanda etkisini göstermeye başladı. Bunun üzerine ekipler hemen müdahale ederek yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

Rüzgar, Yangın Mücadelesini Zorlaştırıyor

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangının söndürme çalışmalarının etkili şekilde devam ettiğini belirtirken, rüzgarın durumunun çalışmalar üzerindeki olumsuz etkilerine de değindi. Sözer, "Ekiplerimiz şu an için tam olarak 'tamamıyla söndürüldü' dememiz doğru olmaz. Söndürme çalışmaları sürüyor ve rüzgarın dinmesi, yangının kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyor," ifadesini kullandı.

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak dört köy tahliye edildi ve Mekece'den Bozüyük istikametine giden kara yolunun bazı kısımları da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda Mekece-Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometreleri yeniden ulaşıma açıldı.

Yangının etkilediği alanlar, söndürme çalışmalarının ilerlemesini takip etmek amacıyla dronla görüntüledi.

Son olarak, yangınla mücadelenin karadan ve havadan ekipler tarafından sürdüğünü belirten yetkililer, halkı olay hakkında bilgilendirmeye devam etmektedir.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.