Bilgi Edinme Hakkı Günü'nde BEDK Başkanı'ndan Önemli Açıklamalar

Bilgi Edinme Hakkı, Temel Bir İnsan Hakkı

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, 28 Eylül Dünya Bilgi Edinme Hakkı Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

İfade Özgürlüğünün Bütünleyici Unsuru

Fendoğlu, "Bilgi edinme hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer aldığı üzere ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır ve demokratik ülkelerde hayati öneme sahip temel haklardan biridir." diyerek bu hakkın önemini vurguladı.

Yönetim Şeffaflığı ve Güven

Fendoğlu ayrıca, "Bilgi edinme hakkı, katılımcı, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışının temel unsurlarındandır." ifadelerini kullandı. Bu hak, devletin hesap verebilirliğini artırmanın yanı sıra halkın devlete olan güvenini de güçlendirmektedir.

Yasal Güvence ve Gelişmeler

Prof. Dr. Fendoğlu, bilgi edinme hakkının 24 Ekim 2003'te yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile yasal güvence altına alındığını hatırlattı. Ayrıca, 2010'daki Anayasa değişikliğiyle birlikte bu hakkın anayasal bir güvence kazandığını belirtti.

BEDK'nin Rolü

Fendoğlu, BEDK'nin yaptığı itiraz başvurularını adalet, tarafsızlık ve eşitlik çerçevesinde incelediğini ve kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki hakları gözeterek karara bağladığını vurguladı. Son olarak, "Bilgi edinme hakkının güçlendirilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Dünya Bilgi Edinme Hakkı Günü'nüz kutlu olsun." dedi.