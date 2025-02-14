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Bilim Erzurum, Türkiye'nin En Başarılı Bilim Merkezi Ödülünü Aldı

Erzurum, Bilim Erzurum ile Türkiye'nin en başarılı bilim merkezi ödülünü kazanarak bilime olan katkısını kanıtladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:36
Bilim Erzurum, Türkiye'nin En Başarılı Bilim Merkezi Ödülünü Aldı

Bilim Erzurum, Türkiye'nin En Başarılı Bilim Merkezi Ödülünü Aldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliğiyle kurulan Bilim Erzurum, Türkiye'nin en başarılı bilim merkezi ödülüne layık görüldü.

Ödül Töreni Detayları

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde, Bilim Erzurum, "bilim ve toplum etkinlikleri" kategorisinde ödül aldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ödül almanın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Gelecek Vizyonu ve Projeler

Başkan Sekmen, Bilim Erzurum'un geleceği şekillendirecek büyük bir teknoloji yatırımı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim ve teknoloji merkezlerini bir araya getiren zirveye katılan tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Bilim Erzurum ile bilimi daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve yeni projelerle bilimsel keşiflere ilham olmayı hedefliyoruz," dedi.

Kış Bilim Festivali Müjdesi

Sekmen, yakında Erzurum'da düzenlenecek olan Kış Bilim Festivali ile Türkiye genelindeki bilim tutkunlarını bir araya getireceklerini de duyurdu. Bu düşüncelerini paylaşırken, jürinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın'a da teşekkür etti.

Bilim Erzurum'da Eğitimler Devam Ediyor

Kent merkezinin Yakutiye ilçesinde yer alan Bilim Erzurum atölyelerinde, eğitmenler tarafından yaklaşık 4 yıldır öğrencilere robotik kodlama, akıllı tarım, yazılım ve tasarım gibi birçok alanda eğitim verilmektedir.

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