Bilişim Dolandırıcılarına Şafak Baskını: Bursa Merkezli 16 İlde 40 Gözaltı

Bursa Emniyeti'nin operasyonunda, 16 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 40 şüpheli yakalandı; 18'i tutuklandı, 22'si adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 19:02
Bilişim dolandırıcılarına şafak operasyonu: 40 kişi gözaltında

Bursa Emniyeti öncülüğünde 16 ilde eş zamanlı baskın

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı operasyonda, bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon, Bursa merkezli olarak Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerinde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam 40 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Siber polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin izleri adım adım takip edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan özel harekât ve siber polislerin şafak vakti, koç başlarıyla gerçekleştirdiği baskın anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Operasyonun görüntüleri ve soruşturmanın detayları hakkında yetkililer tarafından yapılan açıklamalar bekleniyor.

