Bilişim Uzmanından Yabancı Teknolojik Ürünlere Gümrükte Teknik İnceleme Önerisi

Bilişim Uzmanından Önemli Öneri

Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği Başkanı İdris Doğrul, yurt dışından gelen yabancı menşeli teknolojik ürünlerin güvenliğinin sağlanması için gümrük işlemlerinde teknik inceleme yapılmasını önerdi.

Siber Güvenlikte Farkındalık Artıyor

İdris Doğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenliğin öneminin özellikle Lübnan'da yaşanan iletişim cihazlarının patlatılması olayından sonra daha fazla gündeme geldiğini belirtti. Gelişen teknolojiyle birlikte yazılımın gücünün arttığını vurgulayan Doğrul, Türkiye'nin bu alanda ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Gümrük Kontrollerinin Önemi

Doğrul, yurt dışından getirilen teknolojik ürünlerin güvenlik açıklarını göz önünde bulundurarak, gümrük işlemlerinde bu ürünlerin belgelendirilmesi ve dikkatli bir kontrol süzgecinden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gelecek Senaryolarına Dikkat

Lübnan'daki saldırıların gelecekteki olumsuz senaryoları düşündürdüğünü belirten Doğrul, "Siber saldırıların sadece savaş alanlarında değil, büyük sistemlerin çökertilmesinde de etkili olabileceğini" ifade etti. Güvenliğin yabancı ellere bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Doğrul, bu alandaki altyapının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yerli Teknolojilerin Önemi

Yerli yazılımların kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Doğrul, Türkiye’nin kendi teknolojisini üretmesi ve bağımsızlığını ilan etmesi gerektiği konusunda duyduğu önemi dile getirdi. Güçlü bir bilişim altyapısının, ekonomik güvenliğin yanı sıra ulusal güvenliğin de önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) Başkanı İdris Doğrul, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.