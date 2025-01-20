Bilişim Vadisi, Avrupa'ya İnovasyon Açıyor: Yeni Projelerle Yolda

Bilişim Vadisi, Yeni Projelerle Avrupa'ya Açılıyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'den ilk kez yurt dışına bir kuluçka programı ihraç eden kuruluş olduklarını duyurdu. Tüzgen, Azerbaycan'da 6 aylık bir kuluçka programını başarıyla yürüttüklerini ve şimdi de Doğu Avrupa'da benzer bir program hayata geçireceklerini belirtti.

Başarılı Faaliyetler ve Gelecek Hedefleri

Tüzgen, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği röportajda, Bilişim Vadisi'nin geçen yılki performansını değerlendirerek, pek çok hackathon etkinliği düzenlediklerini ve TEKNOFEST kapsamındaki 5 yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. "Bünyemizde faaliyet gösteren firma sayısı 700'ü aştı. Yurt dışından ve yurt içinden yatırım alan, uluslararası işbirliği yapan şirketlerimiz oldu. Oldukça verimli bir yıl geçirdik," ifadelerini kullandı.

2024 yılında misafir ettikleri öğrenci sayısının 6 bini geçmesini hedeflediklerini vurgulayan Tüzgen, Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olması için çalıştıklarını dile getirdi.

Yeni Kuluçka Merkezi ve Hackathon İddiası

Bu yıl yeni odak alanlarına yönelerek İstanbul'da bir kuluçka merkezi açma çalışmalarına başladıklarının altını çizen Tüzgen, Terminal İstanbul'un global bir merkez olacağını ifade etti. Ayrıca, TEKNOFEST'e yeni yarışmalar eklemeyi ve etkinliklere ev sahipliği yapmayı planladıklarını belirtti.

Yunanistan ile Ortak Hackathon Projesi

Tüzgen, "Teknolojinin ham maddesinin insan kaynağı olduğunu" belirterek, insan kaynağı yetiştirme çabalarına dikkat çekti. 42 Türkiye projesinin öğrenci sayısını ikiye katladığını ifade eden Tüzgen, yazılımcı olmak isteyen gençleri çağırdı.

Yıl içerisinde ilk kez uluslararası bir hackathon düzenleyeceklerini kaydeden Tüzgen, "Türkiye'den 120'den fazla takım başvurdu. Bu takımları Yunanistan'daki takımlarla eşleştirerek önce Türkiye'deki hackathon kısmını organize edeceğiz. Final kısmını Yunanistan'da tamamlayacağız," dedi.

Bu hackathon ile yeni teknolojilerin geliştirilmesinin, şehirlerin akıllandırılmasının ve sürdürülebilir yeşil çevreci şehirlerin teknolojilerinin ortaya konulmasının hedeflendiğini vurguladı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.