Bilişim Vadisi, TEKNOFEST KKTC'de Yenilikçi Çözümlerle Yer Aldı

Bilişim Vadisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te dikkat çeken bir katılım sergiliyor. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, "Teknolojiyi geliştiren, yerli ve milli çözümler üreten firmalarımızla birlikte KKTC'de olmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Yenilikçi Çözümler Sergilendi

TEKNOFEST'te, yapay zeka, oyun ve dijital dönüşüm odaklı 4 girişim, geliştirdikleri teknolojileri sergileme fırsatı yakaladı. Bu girişimler, etkinliğin teknoloji odaklı yapısına uygun projelerle katılımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Bilişim Vadisi, bu tür etkinliklerle Türkiye’nin yerli teknolojilerini ve inovasyonu global platformlarda tanıtmayı hedefliyor. Katılımcıların teknolojiye olan ilgisini artırmak ve işbirliklerini sağlamak amacıyla yaratıcılığın desteklendiği bir ortam sunmayı amaçlıyor.

Bilişim Vadisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te yapay zeka, oyun ve dijital dönüşüm odaklı çözümler geliştiren 4 girişiminin teknolojilerini sergiliyor.

Bilişim Vadisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te yapay zeka, oyun ve dijital dönüşüm odaklı çözümler geliştiren 4 girişiminin teknolojilerini sergiliyor.