DOLAR
38,55 -0,22%
EURO
43,79 -0,41%
ALTIN
4.042,08 -1,1%
BITCOIN
3.725.024,75 -0,2%

Bilişim Vadisi, TEKNOFEST KKTC'de Yenilikçi Çözümlerle Yer Aldı

Bilişim Vadisi, TEKNOFEST KKTC'de yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı çözümlerle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:46
Bilişim Vadisi, TEKNOFEST KKTC'de Yenilikçi Çözümlerle Yer Aldı

Bilişim Vadisi, TEKNOFEST KKTC'de Yenilikçi Çözümlerle Yer Aldı

Bilişim Vadisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te dikkat çeken bir katılım sergiliyor. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, "Teknolojiyi geliştiren, yerli ve milli çözümler üreten firmalarımızla birlikte KKTC'de olmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Yenilikçi Çözümler Sergilendi

TEKNOFEST'te, yapay zeka, oyun ve dijital dönüşüm odaklı 4 girişim, geliştirdikleri teknolojileri sergileme fırsatı yakaladı. Bu girişimler, etkinliğin teknoloji odaklı yapısına uygun projelerle katılımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Bilişim Vadisi, bu tür etkinliklerle Türkiye’nin yerli teknolojilerini ve inovasyonu global platformlarda tanıtmayı hedefliyor. Katılımcıların teknolojiye olan ilgisini artırmak ve işbirliklerini sağlamak amacıyla yaratıcılığın desteklendiği bir ortam sunmayı amaçlıyor.

Bilişim Vadisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te yapay zeka, oyun...

Bilişim Vadisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te yapay zeka, oyun ve dijital dönüşüm odaklı çözümler geliştiren 4 girişiminin teknolojilerini sergiliyor.

Bilişim Vadisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te yapay zeka, oyun...

Bilişim Vadisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te yapay zeka, oyun ve dijital dönüşüm odaklı çözümler geliştiren 4 girişiminin teknolojilerini sergiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Sıra Dışı Olay: 4 Ayaklı Civciv Yumurtadan Çıktı
2
Ordu'da Kaybolan İki Kişi İçin Büyük Arama Operasyonu
3
Bursa'da İşçi Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 13 Yaralı
4
Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şahıs Tutuklandı
5
İngiliz Gezgin Karl Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya Geçti
6
TEKNOFEST KKTC'nin İlk Gününde 62 Bin Ziyaretçi Varlığı
7
TİKA, Sırbistan'daki Kültür Derneğine Geleneksel Kıyafet Desteği Sağladı

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar