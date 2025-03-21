Bilkent Şehir Hastanesi'nde Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü Etkinliği

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, "21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü" kapsamında özel bir etkinlik düzenleyerek, down sendromlu çocukların ve ailelerinin yüzlerini güldürdü.

Etkinlikte, down sendromlu çocuklar, atölye çalışmaları, müzik dinletileri, yüz ve el boyama gibi çeşitli aktivitelere katıldı. Ayrıca, etkinlik süresince çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılarak, unutulmaz anlar yaşatıldı.

Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, etkinliğin amaçları arasında down sendromuna dikkat çekmek ve bu çocuklara destek olmanın önemine işaret etti. Özbek, "Down sendromlu çocuklar, multidisiplinel ve dikkatli bir bakımla topluma kazandırılabilir. Çocuklar büyüdükleri için ailelerin hastaneye getirmek istemediği durumda dahi, biz onlara hizmet vermeye devam ediyoruz," dedi.

Toplumsal Farkındalık İçin Bir Adım

Çocuk ve Beyin Sinir Cerrahisi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Harun Demirci, etkinliğin amacıyla ilgili olarak, down sendromlu çocukların topluma entegre olabileceklerini göstermek için düzenlendiğini belirtti. Demirci, "Çocukların artı 1 ile bizim yanımızda olduklarını bilmemiz lazım. Onların bizden farklı olmadığını ve toplumun her bireyinin onlara destek olması gerektiğini unutmamalıyız," ifadelerini kullandı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde "21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Aileleriyle Çocuk Hastanesi bölümüne gelen down sendromlu çocuklar, burada atölye çalışmaları, müzik, yüz ve el boyama etkinlikleri yaptı. Etkinliklerde çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde "21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Aileleriyle Çocuk Hastanesi bölümüne gelen down sendromlu çocuklar, burada atölye çalışmaları, müzik, yüz ve el boyama etkinlikleri yaptı. Etkinliklerde çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.