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Bilkent Şehir Hastanesi'nde ‘Karne Şenliği’ Coşkusu

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrenciler için renkli bir ‘Karne Şenliği’ düzenlendi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 17:11
Bilkent Şehir Hastanesi'nde ‘Karne Şenliği’ Coşkusu

Ankara'da ‘Karne Şenliği’ Düzenlendi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, tedavi gören hasta öğrenciler için anlam dolu bir etkinlik gerçekleştirdi: ‘Karne Şenliği’. Çocuk Hastanesi'nde yapılan bu özel etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Başhekimin Açılış Konuşması

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bilkent Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, milli bayramların ve karne günlerinin çocuklar için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Özbek, "Bu etkinlik, çocuklarımızın hastanede yatmaktan kaynaklanan hüzünlerini bir miktar azaltmak amacıyla düzenlendi. Hepsini kutluyorum, inşallah bir sonraki dönemde evlerinde ve okullarında olmalarını diliyorum," şeklinde konuştu.

Çocukların Mutluluğu

Hastane odasında karnesini alan 4. sınıf öğrencisi Sevde Kaymazoğlu, ‘Karne Şenliği’ne katılmanın mutluluğunu yaşayarak, "Çok mutluyum ama arkadaşlarımı çok özledim, onlara da buradan selam gönderiyorum," dedi.

Renkli Etkinlikler

Şenlikte, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şiir dinletisi, çocuk seğmenlerinin gösterisi ve hasta çocuklar tarafından yapılan resim sergisi gibi faaliyetler, miniklerin yüzlerinde gülümsemeler oluşturdu.

Etkinlikle birlikte, şair ve çocuk kitapları yazarı Şermin Yaşar da şenliğe katılanlar arasında yer aldı. Başhekim Özbek, Yaşar'a ve emeği geçen personele teşekkür etti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hasta öğrenciler için "Karne Şenliği"...

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hasta öğrenciler için "Karne Şenliği" gerçekleştirildi. Şenlikte hasta çocuklar tarafından yapılan resim sergisi düzenlendi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hasta öğrenciler için "Karne Şenliği"...

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hasta öğrenciler için "Karne Şenliği" gerçekleştirildi. Şenlikte hasta çocuklar tarafından yapılan resim sergisi düzenlendi.

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