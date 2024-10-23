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Bill Gates'ten Kamala Harris'e Destek

Bill Gates, Kamala Harris'in seçim kampanyası için büyük bir bağışta bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:48
Bill Gates'ten Kamala Harris'e Destek

Bill Gates'ten Kamala Harris'e Destek Bağışı

Microsoft'un Kurucu Ortağı Bill Gates, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in adaylığını destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluşa yaklaşık 50 milyon dolar bağış yaptığını duyurdu.

Future Forward Kuruluşuna Destek

The New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre, Gates'in yaptığı bu bağış, Future Forward adlı kuruluş aracılığıyla gerçekleşti. Bu kuruluş, Harris'in başkanlık adaylığını destekleyen öncü kurumlardan biri olarak biliniyor.

Bağışın Ardındaki Nedenler

Gates'in bağış hakkında eski New York Belediye Başkanı Mike Bloomberg gibi isimlerle de görüştüğü kaydedildi. Bloomberg'in de bu kuruluşa benzer bir miktarda bağışta bulunduğu belirtiliyor. Gates, bağış ve Harris'in adaylığına dair spesifik konulara açıklık getirmeden, 2024 başkanlık seçimlerinin önemi hakkında görüşlerini paylaştı.

Gates, ABD'de ve dünya genelinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında kararlılık gösteren adayları desteklediğini vurguladı ve bu seçimlerin, savunmasız insanlar için kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Yanıt Bekleyen Kuruluşlar

Bloomberg'in sözcüsü ve Future Forward organizasyonu, bağış ve konu hakkında yorum yapma talebine yanıt vermedi.

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