BİLSEM Öğretmenlerinden 873 E-içerik EBA'da Yayınlandı

BİLSEM'den Öğrencilere Yeni E-içerikler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmenleri tarafından hazırlanan toplam 873 e-içerik'in Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunda yayımlandığını duyurdu.

E-içeriklerle Zenginleştirilmiş Öğrenme Deneyimi

Bu e-içerikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde BİLSEM müfredatına uyumlu bir şekilde geliştirildi. Amaç, öğrencilerin zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini destekleyerek, zenginleştirme ve derinleştirme yoluyla öğrenme fırsatları sunmaktır.

İçeriklerin Dağılımı

Bu içerikler arasında 419 İngilizce, 360 sınıf etkinliği ve 94 bilişim teknolojileri dersi bulunmaktadır. İçerikler, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen e-içerik geliştirme eğitimlerine katılan öğretmenler tarafından hazırlandı.

Aktif Öğrenme ve Etkileşimli Deneyim

BİLSEM'deki özel yetenekli öğrenciler için tasarlanan bu e-içerikler, özgünlük, kullanım kolaylığı ve güncellik gibi parametreler göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin bilişsel yeterlikleri dikkate alındı ve hedef kitleye uygun etkinlikler sunuldu.

Oyunlaştırma ile Etkileşimli Öğrenme

E-içerikler, öğrenme sürecini aktif kılmak amacıyla çeşitli etkinlikler içermektedir. Eşleştirme, çoktan seçmeli ve doğru-yanlış soruları gibi geleneksel etkinliklerin yanı sıra, şifre bulma ve videolarla ilişkilendirilmiş sorular gibi yaratıcı aktiviteler de bulunmaktadır.

Hazırlanan bu e-içerikler, oyunlaştırma mekanizmalarıyla öğrencilere etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunarak, eğlenerek öğrenmelerini ve bilgilerini kalıcı hale getirmelerini sağlıyor. Çoklu ortam araçlarıyla sunulan bu yeni içerikler, öğrencilere anlık geribildirim alma imkanı tanıyor.