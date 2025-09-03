Bin Selman ile Bin Zayid Riyad'da Filistin Görüşmesi

İki lider bölgesel istikrar ve işbirliğini gündeme aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad'da bir araya gelerek Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan ve BAE'nin resmi haber ajansları, Bin Zayid'in başkent Riyad'a gerçekleştirdiği kısa süreli ziyareti kapsamında Veliaht Prens Bin Selman ile görüştüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA), görüşmede "ikili ilişkilerin ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının gözden geçirilmesi, ayrıca Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinin" ele alındığını bildirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM ise görüşmede iki ülke arasındaki ortak çalışma ve stratejik işbirliği alanlarındaki derin ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını aktardı.

Tarafların, "Filistin'de bölge halklarının ve ülkelerinin çıkarlarına hizmet eden iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için net bir yol belirleyerek bölgede istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesinin gerekliliğini" vurguladığı belirtildi.

Riyad'daki ikili görüşmenin ardından BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkeden ayrıldı.