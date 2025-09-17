Bin Selman ve Şahbaz Şerif Riyad'da Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

Bin Selman ve Şahbaz Şerif Riyad'da Bir Araya Geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ikili ilişkiler ve son bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmenin içeriği

Resmi açıklamalara göre görüşmede iki kardeş ülke arasındaki işbirliği ve bu işbirliğinin geliştirilme imkanları ele alındı. Toplantıda ayrıca bölgedeki güncel gelişmeler de masaya yatırıldı.

Resmi kaynaklar ve ziyaret detayları

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Bin Selman'ın Şerif'i Yemame Sarayı'nda karşıladığını ve görüşmelerin resmi çerçevede sürdüğünü aktardı. SPA toplantı ile ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) da iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmelerin görüşmede öncelikli konular olduğunu bildirdi. SPA ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkente bu sabah geldiğini duyurdu; ziyaretin süresine ilişkin bilgi verilmedi.