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Binali Yıldırım: '21. Yüzyıl, Türklerin Yüzyılı Olacak'

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 17:22
Binali Yıldırım: '21. Yüzyıl, Türklerin Yüzyılı Olacak'

Binali Yıldırım Erzincan'da Konuştu

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da gerçekleştirdiği konuşmada, "21. yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacak. Bunun ayak seslerini işitiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Fahri Doktora Töreni

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından düzenlenen törende, Arnavutluk'un eski Ankara Büyükelçisi Genciz Muçaj'a fahri doktora unvanı verildi. Yıldırım, burada EBYÜ'nün Türkiye’nin doğusunun bir dünya üniversitesi olduğuna dikkat çekti. Üniversitenin bölgesel ve küresel anlamda büyük hedefleri olduğunu belirtti.

Balkanlardan Çin Seddi'ne Kadar

Yıldırım, Muçaj’ın Türkiye'deki kültürel zenginliklere dikkati çekerken, "Sayın büyükelçi, Türkiye'yi Kafkaslar, Orta Asya olarak tanımladı; fakat bizim kültürel dünyamız bununla sınırlı değil. Balkanlar'dan, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar devam eden büyük bir coğrafyadır" dedi. Muçaj'ın Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Geçmişten Geleceğe Köprü

Yıldırım, Türkiye'de milyonlarca Arnavut kökenli vatandaşın yaşadığını söyleyerek, "Onların getirdiği gelenekler ve kültürel çeşitlilik bizim en büyük zenginliğimiz haline geldi" ifadelerini kullandı.

Yangın Zararını Ziyaret Etti

Törenin ardından iş yeri sahipleriyle görüşmek üzere Buğday Meydanı'na geçen Yıldırım, 18 Mayıs'ta meydana gelen yangında zarar gören esnafı ziyaret etti. Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesi'ni de ziyaret ederek, "Türkiye sadece sınırlarımız içinde değil, bölgede ve dünyada da saygın bir ülke haline geldi" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sol 4), Erzincan Binali...

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sol 4), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Törene, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sol 4), Erzincan Binali...

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sol 4), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Törene, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

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