Binali Yıldırım: Türkiye'nin nüfus yenilenme hızı 1,48'e düştü

Refahiye öğretmenevi ve toplantı salonu açılışında uyarı

Refahiye ilçesinde yaptırılan öğretmenevi ile toplantı ve seminer salonunun açılışına katılan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, tesisin hayırlı olmasını dileyerek konuşma yaptı ve ülkenin demografik geleceğine yönelik uyarılarda bulundu.

Yıldırım, açılıştaki konuşmasında, "Elhamdülillah terörü ülkemizin gündeminden çıkardık. Ama bilmenizi istiyorum şu anda Türkiye'de nüfus yenilenme hızı 1,48'e düşmüştür." dedi.

Türkiye'de nüfus yenilenme hızının azaldığına işaret eden Yıldırım, bunun terörden daha büyük bir tehlike teşkil ettiğini belirterek, "Nüfusun aynı kalması için en az 2 olması lazım. Nüfusun artması için 2'nin biraz üzerinde olması lazım. Böyle giderse 10 yıl sonra bugünkü nüfusumuzun da altına düşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, nüfus artışının ülkenin geleceği için hayati önemde olduğunu vurgulayarak, evliliklerin ve çocuk sayısının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi: "Çoğalalım, nüfusumuzun artması bizim en büyük gücümüzdür. Hindistan dünyanın en zengin ülkesi değildir ama 1,5 milyarı aşan nüfusuyla dünya ekonomisinde, sıralamasında üçüncüdür. ... Ben evlilere hep şunu söylerim bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, gerisi size kalmış."

Yıldırım, bölgesel ve küresel güç olmanın yolunun nüfusun sürekli artmasından geçtiğini belirterek, "Ne kadar zengin olursak olalım, kişi başı gelir çarpı nüfus. Sizin gayrisafi milli hasılanız bu... Onun için evlilikte geç kalmayın. Anne, baba, bütün aileye büyük görevler düşüyor." dedi ve bu mekanların gençleri evlilikle buluşturmayı amaçladığını aktardı.

Vali Hamza Aydoğdu da yatırımların önemine değinerek, "İnsanlar gelirler, yaşarlar ve ölürler. Geriye sadece hikayeleri kalır. Gerçekten öldükten sonra da hayırla anılmak için bu eserlerin var olması çok değerli ve önemli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından duayla kurdele kesildi. Açılışa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sağda), Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaptırılan öğretmenevi ve toplantı ile seminer salonunun açılışına katıldı. Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.