DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.471.429,35 -1,09%

Binali Yıldırım: Türkiye'nin nüfus yenilenme hızı 1,48'e düştü

Binali Yıldırım, Refahiye açılışında Türkiye'nin nüfus yenilenme hızının 1,48'e düştüğünü vurgulayarak nüfus artışının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:33
Binali Yıldırım: Türkiye'nin nüfus yenilenme hızı 1,48'e düştü

Binali Yıldırım: Türkiye'nin nüfus yenilenme hızı 1,48'e düştü

Refahiye öğretmenevi ve toplantı salonu açılışında uyarı

Refahiye ilçesinde yaptırılan öğretmenevi ile toplantı ve seminer salonunun açılışına katılan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, tesisin hayırlı olmasını dileyerek konuşma yaptı ve ülkenin demografik geleceğine yönelik uyarılarda bulundu.

Yıldırım, açılıştaki konuşmasında, "Elhamdülillah terörü ülkemizin gündeminden çıkardık. Ama bilmenizi istiyorum şu anda Türkiye'de nüfus yenilenme hızı 1,48'e düşmüştür." dedi.

Türkiye'de nüfus yenilenme hızının azaldığına işaret eden Yıldırım, bunun terörden daha büyük bir tehlike teşkil ettiğini belirterek, "Nüfusun aynı kalması için en az 2 olması lazım. Nüfusun artması için 2'nin biraz üzerinde olması lazım. Böyle giderse 10 yıl sonra bugünkü nüfusumuzun da altına düşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, nüfus artışının ülkenin geleceği için hayati önemde olduğunu vurgulayarak, evliliklerin ve çocuk sayısının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi: "Çoğalalım, nüfusumuzun artması bizim en büyük gücümüzdür. Hindistan dünyanın en zengin ülkesi değildir ama 1,5 milyarı aşan nüfusuyla dünya ekonomisinde, sıralamasında üçüncüdür. ... Ben evlilere hep şunu söylerim bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, gerisi size kalmış."

Yıldırım, bölgesel ve küresel güç olmanın yolunun nüfusun sürekli artmasından geçtiğini belirterek, "Ne kadar zengin olursak olalım, kişi başı gelir çarpı nüfus. Sizin gayrisafi milli hasılanız bu... Onun için evlilikte geç kalmayın. Anne, baba, bütün aileye büyük görevler düşüyor." dedi ve bu mekanların gençleri evlilikle buluşturmayı amaçladığını aktardı.

Vali Hamza Aydoğdu da yatırımların önemine değinerek, "İnsanlar gelirler, yaşarlar ve ölürler. Geriye sadece hikayeleri kalır. Gerçekten öldükten sonra da hayırla anılmak için bu eserlerin var olması çok değerli ve önemli" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından duayla kurdele kesildi. Açılışa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sağda), Erzincan'ın Refahiye...

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sağda), Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaptırılan öğretmenevi ve toplantı ile seminer salonunun açılışına katıldı. Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu (solda) ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sağda), Erzincan'ın Refahiye...

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Atakum'da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı
2
Ordu Mesudiye'de Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
4
Çorum Bayat'ta Gelin, Kayınpederini Silahla Öldürdü
5
Eskişehir'de Senfoni Orkestrası 30 Ağustos'ta Kahramanlık Türküleri Seslendirdi
6
Erzurum Oltu'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, Şüpheli Yakalandı
7
Gaziosmanpaşa'da 30 Ağustos Zaferi'nin 103. Yılı Coşkuyla Kutlandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta