Binevler Küme Evleri Petrol Mahallesi’ne Bağlanıyor — 1 Ocak 2026 İtibarıyla

Adıyaman’daki Binevler Küme Evleri, Adıyaman Belediye Meclisi kararıyla 1 Ocak 2026 itibarıyla Petrol Mahallesi’ne bağlanacak; asfalt çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:48
Binevler Küme Evleri Petrol Mahallesi’ne bağlanıyor

Adıyaman’ın Kayaönü Köyüne bağlı Binevler Küme Evleri, sakinlerinin resmi başvurusunun ardından Adıyaman Belediye Meclisi kararıyla belediye sınırlarına dahil edildi.

1 Ocak 2026 itibarıyla bölge mahalle statüsüne kavuşacak ve Petrol Mahallesine bağlanacak.

Başkan Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla bölgede ilk kez asfalt serimi gerçekleştirildi; vatandaşlar yıllar sonra konforlu yollara kavuşmanın sevincini yaşadı.

Belediye hizmetleri ve gelecek planları

Mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Abdurrahman Tutdere, yeni süreci değerlendirdi ve bölge için yapılacak hizmetlerin altını çizdi. Tutdere, şu açıklamayı yaptı:

"Binevler Küme Evleri, 1 Ocak’tan itibaren burası resmen Türkiye Petrolleri Mahallesi’nin bir yerleşim alanı olacak. Bundan sonra altyapıdan üstyapıya tüm belediyecilik hizmetlerinden Adıyaman Belediyesi sorumlu olacak. Fen işleri ve su işleri ekiplerimizle gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Çocuklarımız bu kışı rahat geçirsin diye yolların standartlarını tamamladık. Ara sokaklar da dahil asfalt serimini şu anlık gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl ise altyapıdan parklara kadar tüm mahalleyi baştan sona yenileyeceğiz. Bu topraklarda kardeşlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. Çocuklarımız için güzel bir kent, güzel bir Adıyaman hayalimiz var. Bunu sizlerin desteğiyle mutlaka hayata geçireceğiz. Muhtarımıza ve tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Binevler’i konumuyla, altyapısıyla, üstyapısıyla Adıyaman’ın en güzel mahallelerinden biri haline getireceğiz"

Belediye yetkilileri, Fen İşleri ve Su İşleri ekiplerinin hazırlıklarını sürdürdüğünü; önümüzdeki yıl altyapıdan parklara kadar kapsamlı bir yenileme programı uygulanacağını belirtti. Vatandaşlar ise asfalt çalışmalarıyla başlayan olumlu değişimin devam etmesini bekliyor.

